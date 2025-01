"C'è posta per te", Laura sorprende la sorella con l'aiuto dello chef Antonino Cannavacciuolo

"Nel mondo ci sono un sacco di tipi di sorelle però so anche che ci siamo noi, in cui in fondo una non sta stare senza l'altra. Mi sei stata vicina come una seconda mamma e me l'hai dimostrato in tutti i miei 28 anni", esordisce Laura che poi vuole chiedere scusa alla sorella per non esserle stata accanto quando il marito Peppe è venuto a mancare a causa di una malattia. "Voglio dirti un'infinità di grazie e un grande perdonami. Sono stata debole, immatura e incapace di sostenerti". E promette: "Ci rialzeremo insieme da questa sciagura".