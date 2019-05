Busta choc a “Pomeriggio Cinque”: foto e video del ragazzo di Francesca De André che si bacia con una mora

Ennesima busta choc arrivata a “Pomeriggio Cinque”, indirizzata alla conduttrice Barbara d’Urso. Questa volta la lettera è molto ingombrante e pesante e contiene video e foto legate a Francesca De André, la concorrente del “Grande Fratello 16” finita sulla bocca di tutti per il presunto tradimento del fidanzato con la bionda Rosy (o Roxy) e per l'interesse della gieffina nei confronti del concorrente Gennaro.



“Questa volta però ci sono le foto di un bacio sulla bocca con una mora”, dichiara d’Urso in diretta. Ma il contenuto reale della busta sarà rivelato solo domenica, nella prossima puntata di “Domenica Live”. Dove tornerà anche la macchina della verità.