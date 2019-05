“Grande Fratello 16”, la resa dei conti tra Francesca De André, il fidanzato e la presunta amante

Per Francesca De André è arrivato il momento di scoprire la verità sul rapporto tra il suo fidanzato e la ragazza bionda con cui è stato paparazzato nelle scorse settimane e con cui si è pensato avesse una relazione. Nella Casa del “Grande Fratello 16” ad entrare è stata proprio la presunta amante, Rosi Zamboni. Quest’ultima ha fin da subito attaccato Francesca per i termini con cui è stata chiamata e per le offese che le sono state rivolte: “Sono settimane che insulti. Io ero lì per lavoro. Ma chi lo guarda il tuo ragazzo? A mio figlio hanno detto che la madre è una poco di buono”.



Poi Roxy ha iniziato a spiegare che in realtà lei non è mai stata sola con Giorgio ma che l’ha conosciuto in compagnia di altre due ragazze, Gioia e Alessandra che Francesca stessa conosce. La De André inizialmente titubante ha chiesto scusa per come si è rivolta nei confronti di Roxy e visibilmente dispiaciuta ha confessato: “Ti ho vista negli occhi e ti credo. Parlavo da donna ferita, ma ora vorrei solo vedere Giorgio. Non ci capisco più niente".