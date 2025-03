Morte Bruno Pizzul, Meloni: "Voce storica del calcio italiano, icona intramontabile"

"Il mondo del calcio e la Nazionale italiana piangono la scomparsa di Bruno Pizzul. Ha attraversato gli anni con la stoffa di un campione di razza - ha scritto in una nota il presidente della Figc Gabriele Gravina -. Grazie alla sua straordinaria professionalità e alla sua umanità è stato molto più di un giornalista, diventando un punto di riferimento per milioni di appassionati, che hanno identificato la sua voce con il profondo amore per la maglia Azzurra".