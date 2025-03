Morto Bruno Pizzul, la storica voce del giornalismo sportivo italiano

Bruno Pizzul, storica voce del giornalismo sportivo italiano, è morto all'ospedale di Gorizia. Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni. Nato a Udine l’8 marzo del 1938, dalla Coppa del Mondo del 1986 è diventato la voce delle partite della Nazionale ed è stato il telecronista delle gare degli Azzurri in occasione di cinque Campionati del Mondo e quattro Campionati Europei, congedandosi nell’agosto 2002 (Italia-Slovenia 0-1). Aveva il rimpianto di non aver mai potuto raccontare un trionfo della Nazionale, ma l’unica cosa che avrebbe cancellato dalla sua carriera è la tragica notte dell’Heysel, commentata magistralmente anche se non avrebbe mai voluto farlo.