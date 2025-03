È morto a 86 anni Bruno Pizzul, uno dei telecronisti sportivi più amati di sempre. Ha legato la sua voce ad alcuni dei momenti più importanti del calcio nostrano e internazionale tra gli anni 80 e i primi 2000. In particolare è toccato a lui prendere l'eredità di Nando Martellini come voce ufficiale della Nazionale, senza che riuscisse ad avere la gioia di commentare la vittoria in un campionato Mondiale. Nonostante questo la sua voce, alcuni modi di dire e alcune frasi sono rimaste iconiche. Eccone alcune.