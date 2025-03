Il timbro, il linguaggio, l'emozione condotta nella giusta direzione: perché Bruno Pizzul rimarrà unico

Quando c'era Bruno Pizzul, succedeva. L'accendino lo usava sempre al momento giusto, come le parole. Già bastava il timbro, pieno, ricco, inconfondibile, capace di insospettabili note alte quando arrivava il culmine del "Gol!", variante in "Gal!" in circostanze particolarmente entusiasmanti. Poi c'era il linguaggio, sempre forbito e misurato anche di fronte a certi show di pedate che avrebbero meritato altri aggettivi. Lì usciva il professore mancato, quello che aveva insegnato per tre anni alle scuole medie prima di buttarsi - su suggerimento della moglie - nel concorso bandito dalla RAI, anno di grazia 1968. Intorno però usciva tanto altro. Era anche un calciatore mancato, Bruno, partito dalle stesse zolle di Bearzot e Capello e arrivato fino a Catania, dove videro sbarcare uno non dotatissimo tecnicamente, ma veramente gigantesco per l'epoca. Una famosa foto lo vede duellare con Sivori durante un'amichevole: è letteralmente il doppio, in altezza e in larghezza. Il suo affanno invece è all'ennesima potenza. Dunque, competenza: sapeva perfettamente cosa fosse un campo di calcio e che cosa contenesse, uomini e pallone. Poi, lo stile, discretamente autodidatta, sicuramente non artefatto, costruito nella misura e in totale funzione dell'evento raccontato, non il contrario. Siate certi che "il problema di girarsi" o il quasi stizzito "giocano bene questi" quando qualcuno metteva sotto le nostre squadre non sono nati a tavolino o piazzati scientemente nella cronaca.