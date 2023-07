Bruce Springsteen in arrivo a Monza, in un podcast di Virgin Radio la storia dei suoi live in Italia

In "Bruce Springsteen in Italy" Massimo Cotto e Claudio Trotta svelano segreti e aneddoti dei concerti del Boss

Dopo i concerti di maggio a Ferrara e Roma, il Boss torna in Italia per quella che sarà l'ultima tappa del suo tour europeo. " Virgin Radio ", radio ufficiale delle date italiane del tour, sarà presente a Monza con i propri conduttori che trasmetteranno in diretta a partire dalle 9 del mattino fino all’inizio del concerto. Ma non è tutto! Su virginradio.it è disponibile un esclusivo podcast originale in 4 puntate nel quale Massimo Cotto dialoga con Claudio Trotta , storico promoter italiano di Springsteen, raccontando aneddoti e curiosità del grande artista, della sua musica e dei suoi leggendari live in Italia.

Leggi Anche Bruce Springsteen manda in delirio Roma, anche Sting e Nick Cave al Circo Massimo

"Bruce Springsteen in Italy" parte dalle date di quest'ultimo tour per poi addentrarsi nel dietro le quinte dell’organizzazione di un concerto del Boss per poi raccontare segreti e aneddoti che arrivano direttamente dal grande bagaglio di esperienza dei due protagonisti.

Ecco uno dei tanti passaggi interessanti del podcast: "È un dato di fatto che il concerto del 25 luglio sarà il concerto conclusivo del tour europeo, quindi un appuntamento di rilevanza - dice Claudio Trotta a proposito del concerto di Monza -. Bruce è a mio parere in una fase di grande rigore, un rigore gaberiano, un rigore artistico, umano, culturale altissimo e allo stesso tempo è un demonio come sempre. Se uno va a vedere questo concerto lui è quello più in forma di tutti, e lo è con un rigore teatrale, con un'esigenza espressiva forse mai così chiara, l'esigenza di lasciare un segno preciso sul passaggio del tempo. Questa sarà un'occasione fondamentale per chi non lo ha mai sentito per ascoltare un artista in un picco di espressività enorme".