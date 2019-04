La coppia Brosio-Altobello torna a far parlare di sé anche dopo la fine dell’"Isola dei Famosi". “Gli facevo da badante, lo avevo preso a cuore, gli mettevo la cremina” dice Altobello a “Domenica Live”, raccontando ciò che accadeva in Honduras.



Mentre lui, tra l’imbarazzato e il divertito, commenta alcuni vecchi filmati di lei: “Ci vorrebbero sei rosari, tre non bastano”, spiega diventando rosso. Insomma, il loro rapporto continua a tenere banco e spunta anche la rivelazione di Kaspar: “Io avevo detto subito a Brosio che aveva fatto colpo”. Ma Altobello parla di un rapporto platonico, "avevo abbandonato la carnalità” conclude.