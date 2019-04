Sarah Altobello convinta di incontrare Donald Trump per sostituirsi a Melania, ma è solo uno scherzo de "Le Iene"

Dal salotto di Barbara D’Urso alla web serie The Lady, fino all’Isola dei Famosi. La scalata di Sarah Altobello sembra non fermarsi più. Prossima tappa? 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, ovvero la Casa Bianca. O almeno è quello che "Le Iene" hanno fatto credere alla sosia nostrana di Melania Trump.



Prima della partenza di Sarah per l’Honduras, per prendere parte al reality che la vedrà arrivare fino alla finale e fermarsi a un passo dal podio, Mitch l’ha coinvolta in uno scherzo. L’inviato ha fatto credere alla ragazza che il presidente statunitense Donald Trump fosse interessato ad averla come sostituta della moglie Melania.



Così è stata accompagnata all’aeroporto di Linate facendole credere che “The Donald” la stesse aspettando alla base militare americana di Pisa. Ecco la reazione di Sarah dopo aver scoperto che si trattava di uno scherzo.