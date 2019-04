Il figlio di Dodi Battaglia fa sesso con la moglie di un boss: lo scherzo de "Le Iene"

Dodi Battaglia nella rete di un boss tra tradimenti e rapine. Il chitarrista e cantante dei Pooh finisce a suonare nella villa di un criminale per pagare il debito del figlio Daniele, complice dello scherzo de “Le Iene”. Ma mentre Dodi suona, canta e fa emozionare il pubblico, composto anche da bellissime ragazze dell’est, il figlio finge di fare sesso con la moglie di Igor, il pericolosissimo boss.



Dodi, capendo che la situazione gli sta sfuggendo di mano, suggerisce di scappare il più in fretta possibile. Ma il boss si è già accorto di tutto quello che è successo nella sua villa, piena di telecamere. Così Igor e Dodi si ritrovano in una scena che sembra essere tratta da "Il Padrino", tra offerte irrinunciabili, offese e accordi per rimediare al torto subito. Come sarà finita?