"Isola dei Famosi 2019", Sarah Altobello ammette: "Il mio sogno di bambina? Partecipare al programma"

Non perde la sua contagiosa allegria Sarah Altobello, persino dopo essere stata eliminata al televoto ed essere così diventata la quarta classificata. Nemmeno il tempo di essere annunciata in studio da Alessia Marcuzzi ed eccola entrare correndo follemente verso la conduttrice per stringerla di slancio in un abbraccio, con quel brio che l'ha sempre contraddistinta e ne ha fatto anche il bersaglio preferito della Gialappa's Band.



Come gli altri prima di lei, assiste al suo meglio di sull’Isola, commuovendosi e ammettendo alla fine “Il mio sogno da piccolina era fare l’Isola dei Famosi”. Alda e Alba la vanno ad abbracciare per complimentarsi con lei. I Gialappi intervengono e ironicamente stuzzicano la Parietti, che in realtà ha sempre fatto il tifo per Maddaloni. Le sorprese non sono però finite per Sarah. Alessia la accompagna fuori dallo studio per una sorpresa: è stata allestita una sorta di trattoria pugliese con amici e parenti.