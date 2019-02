Sarah Altobello sexy, ecco gli scatti di Lory Del Santo

A scoprirla è stata Lory Del Santo che l'ha voluta nella sua web serie "The Lady". Oggi Sarah Altobello è una sexy naufraga dell'Isola dei Famosi che si sta facendo conoscere per il suo carattere oltre che per la sua bellezza. Ma prima dello sbarco in Honduras, complice la macchina fotografica di Lory, è stata protagonista di uno shooting ad alto tasso erotico che Tgcom24 pubblica in esclusiva. Eccola infatti posare per la Del Santo in intimo, in un bosco, tra topless, lato B e gambe mozzafiato. Certo, Sarah è sensuale, ma Lory Del Santo si conferma una vera talent scout.