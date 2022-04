"Brave and Beautiful", le trame della settimana dal 2 al 6 maggio

"Brave and Beautiful"

Canale 5

dal 2 al 6 maggio

è sututti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi

Tahsin

Bulent

Cesur

Korhan

Suhan

comunica adi voler creare una nuova azienda e dice di volerlo come partner, in cambio, però, lui dovrà spiare. Intanto, Korhan non vuole cheabortisca e così decide di dire a Cesur la verità sulla gravidanza con la speranza che almeno lui riesca a convincerla a non farlo.

Suhan decide di non abortire, ma fa credere a Cesur di non averlo fatto perché vorrebbe crescere suo figlio lontana da lui.

Nel frattempo, Suhan chiede alla figlia del guardiano notturno scomparso, di darle informazioni sul padre, la cui testimonianza è fondamentale nel processo sulla morte della madre di Cesur.