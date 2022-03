"Love is in the Air", le trame del finale della serie di Canale 5

"Love is in the Air"

Canale 5

dal 4 all'8 aprile

è susi avvia al finale. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodidel finale della serie

Melo

Ayfer

rivela addi voler lasciare Burak perché il loro rapporto non è quello che lei sogna. Intanto manca sempre meno al parto e Eda e Serkan si dedicano agli esercizi di respirazione ma, come sempre, i motivi di discussione non mancano mai.

Nel frattempo,

Serkan e Eda

si stanno recando nella loro casa di montagna, quando a Eda si rompono le acque proprio mentre la macchina si ferma.

Poco dopo la macchina riparte, ma subito

Eda

è colta dalle doglie e finisce per partorire sotto un albero, assistita da Serkan.