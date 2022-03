"Love is in the Air", le trame della settimana dal 21 al 25 marzo

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 21 al 25 marzo.

Aydan è alle prese con l'asfissiante suocera e così lascia l'anello che le ha regalato Kemal sul tavolo del giardino.

Nel frattempo, Kerem comunica di aver risolto il problema economico che gli impediva di iscriversi all'università e viene subito sospettato del furto del prezioso anello di Aydan. In realtà, è stato Burak ad aiutarlo economicamente.

Eda, invece, è sempre alle prese con l'atteggiamento protettivo di Serkan in merito all'arrivo del figlio maschio. Infine, la stessa ragazza si dimentica del compleanno di Serkan e così escogita un piano per organizzargli una festa a sorpresa.