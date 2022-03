"Love is in the Air", le trame della settimana dal 14 al 18 marzo

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 14 al 18 marzo.

Aydan è preoccupata perché non sa come e quando dire a Serkan che sta per sposare Kemal.

Tutti, a causa di un equivoco, sono convinti che Eda soffra di depressione quando Melo trova in una borsa dei farmaci a base di erbe che vengono scambiati per antidepressivi.

Nel frattempo, Burak si rende conto che Melo non ha ancora rivelato a nessuno della loro relazione e le chiede quindi spiegazioni; lei dice che prima vuole essere sicura dei loro sentimenti.

Infine, Eda scopre che Serkan ha comprato una splendida casa dove i due decidono di trasferirsi una volta annunciata la notizia della gravidanza.