"Love is in the Air", le trame della settimana dal 28 febbraio al 4 marzo

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 28 febbraio al 4 marzo.

La signora Deniz, convinta che Serkan si sia infatuata di lui, inizia a corteggiarlo ma lui non lo accetta e decide di abbandonare il progetto del porto.

A questo punto, le sorti di Art life sono compromesse e tutti, molto preoccupati, cercano una soluzione per evitare l'imminente disastro economico.

Serkan, rimasto all'oscuro di tutto, viene a conoscenza del problema e si infuria con Eda, Engin e Piril ma decide di salvare almeno il progetto di Eda in Italia vendendo le sue quote dell'azienda.

Infine, Serkan decide di invitare tutti a cena per comunicare il suo nuovo lavoro: diventerà un insegnante alla facoltà di architettura.