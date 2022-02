"Love is in the Air", le trame della settimana dal 21 al 25 febbraio

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 21 al 25 febbraio.

Dopo il matrimonio, la luna di miele in Italia di Eda e Serkan viene turbata quando Eda scopre che la signora Deniz ha pubblicato notizie false su una presunta storia tra lei e Serkan. A questo punto, per non fare arrabbiare Eda, Serkan decide di rinunciare al progetto del porto proposto proprio da Deniz.

Nel frattempo, Piril rivela a Eda che per un problema legato al progetto in Qatar, la banca ha bloccato tutte le carte di Serkan e della società. Questo genera altre tensioni tra i novelli sposi, infatti Serkan non capisce perché Eda gli impedisca di fare spese e perché all’improvviso voglia tornare a Istanbul.