"Love is in the Air", le trame della settimana dal 7 all'11 febbraio

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 7 all'11 febbraio.

Eda, dopo aver scoperto che Kemal è il vero padre di Serkan, convince Aydan a parargliene di persone, ma quando Serkan apprende la notizia, non accetta la situazione.

Proprio mentre il rapporto tra Kemal e Kiraz sta migliorando, la bambina invita il nonno al suo primo giorno di scuola ma lui, con grande delusione di Kiraz, non si presenta, obbedendo ad un ordine di Serkan.

A questo punto, la piccola Kiraz, molto delusa dalla promessa infranta dal nonno, si chiude nel bagno della scuola, destando molta preoccupazione nei genitori.

Kemal si precipita a scuola in aiuto di sua nipote e Eda, per ringraziarlo, invita lui e Aydan alla cena che ha organizzato per annunciare che lei e Serkan sono tornati insieme.