"Love is in the Air", le trame della settimana 

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 6 al 10 settembre.

Eda è sempre più convinta che Balca, la nuova dipendente, abbia un debole per Serkan anche se il ragazzo sostiene il contrario. Per tranquillizzare Eda, Melo, decide di farle credere che in realtà Balca è impegnata: Eda dovrà ammettere che Serkan aveva ragione e i due andranno a Parigi a cena insieme.

Intanto, per il compleanno di Ayfer, Eda ha organizzato una giornata di pattinaggio sul ghiaccio in compagnia di tutti i loro amici: Eda e Serkan condividono un momento molto romantico dove lui le confessa nuovamente il suo amore.

Infine, arriva l’ultimo dell’anno e Serkan vorrebbe trascorrere la giornata con Eda ma Balca fa di tutto per separarli.