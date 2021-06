"Love is in the Air", le trame della settimana

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 21 al 25 giugno.

A seguito della notizia del contratto tra Serkan e Eda, trapelata a causa di Kaan, i paparazzi si presentano all’evento della premiazione di Serkan. Ma lui scappa portando Eda in barca.

Nel frattempo in ufficio Eda deve occuparsi di una serie di strane richieste di Seyda, una famosa cantante che arriverà in città per un concerto. Iniziano così i preparativi per portare a termine la ristrutturazione della villa che la ospiterà.

Eda dovrà fermarsi a lavorare tutta la notte, Serkan decide di farle compagnia e di raccontarle il motivo per cui è sempre tanto freddo e misterioso: ha perso un fratello che amava moltissimo. Dopo la confessione i due passano la notte insieme, abbracciati.

Ma quando Seyda arriva non trova di suo gradimento la casa e decide di andarsene volendo annullare il concerto. Eda però la convince a restare.