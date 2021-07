"Brave and Beautiful", storia di un amore impossibile

Ufficio Stampa Mediaset

Il 5 luglio - in onda dal lunedì al venerdì, alle 14.45 - debutta su Canale 5 "Brave and Beautiful", nuova serie made in Turkey. Tra i fiori all’occhiello di Star Tv - emittente privata nata nel 1989 - Cesur ve Güzel (titolo originale) è stata realizzata dalla principale casa di produzione del Paese della Mezzaluna: Ay Yapım, specializzata in drama, ha trasformato le sue serie in appuntamenti fissi per milioni di spettatori, in più di ottanta paesi, con riadattamenti in Europa, Russia, America e Sud America.