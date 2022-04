Botta e risposta tra Belen e Soleil Sorge su Jeremias Rodriguez

Le due ex cognate, infatti, si sono incontrate in puntata e si sono punzecchiate ironicamente. Nel presentarla, la conduttrice argentina ha esordito parlando di tutti gli ex storici dell'ex gieffina, citando Gianmaria Antinolfi e omettendo volutamente il fratello Jeremias . Teo Mammuicari e la stessa Soleil glielo hanno fatto notare ma la risposta non si è fatta attendere: "Ormai è acqua passata".

"Signori e signore mettetevi comodi perché vi raccontiamo la carriera della nostra ospite - ha esoridto Belen - Soleil Sorge è italo-americana e infatti è perfettamente bilingue. In realtà tutti parlano di lei solo per l’ultimo GFVip, ma prima lei ha fatto tanta gavetta: Uomini e Donne, Pechino Express, L’Isola dei Famosi e ha fatto appunto anche il GF Vip 6. Con la notorietà lei è sempre più presente sui giornali di gossip. I suoi ex sono: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Tutte relazioni che iniziano con un reality e finiscono con Chi. Al GF Vip lei è stata protagonista di un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Ora è fidanzata con un misterioso Carlo, ma non ne vuole parlare".

Mammucari però non ha resistito ed è intervenuto: "Sì, ma diciamolo Belen, lei è qui, lo dico io, ma è stata anche con il fratello di Belen, Jeremias. Dunque è una delle tue cognate!". La Rodriguez ha quindi tagliato corto: "Vabbè ma è acqua passata...", mentre la Sorge ha sottolineato: "Sì c’era anche Jeremias nella lista che ha fatto. L’ha omesso appositamente".

A proposito di Jeremias, Soleil ha recentemente confessato: "All'Isola mi sono innamorata di Jeremias e poi ci siamo anche fidanzati. Tra noi tutto è iniziato poco prima dle reality... non lo sto seguendo quotidianamente, però mi informo sui social e vedo qualche aggiornamento su quello che fa. In ogni caso non ho dubbi che farà un bellissimo percorso in Honduras. Sia lui che il padre Gustavo sono fortissimi".

TI POTREBBE INTERESSARE: