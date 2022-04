Alex Belli e Soleil Sorge di nuovo faccia a faccia, lei scappa appena lo vede: "Mi lasci senza parole"

Sono stati i protagonisti dell'ultima edizione del "GF Vip", appassionando i telespettatori per oltre sei mesi. Dopo aver chiuso il loro rapporto in maniera burrascosa, Alex Belli e Soleil Sorge si sono ritrovati nella puntata de

"La Pupa e il Secchione Show"

andata in onda martedì 5 aprile. In apertura del nuovo appuntamento del format condotto su Italia 1 dadebutta sulla passerella dell’evento come "Pupo per una notte". "Sei contenta di rivederlo, Soleil?", chiede la presentatrice. L'influencer non sembra felice di rivedere il suo ex coinquilino: "Hai una domanda di riserva Barbara? - dice prima di rivolgersi direttamente a Belli - Alex, riesci a lasciarmi senza parole…".

Una volta arrivato in studio

, vedendo, decide di lasciare momentaneamente lo studio insieme al "collega"tra le risate del pubblico fino all'appello della conduttrice a rientrare. Il neo pupo per una notte alla villa ha poi fatto da paciere tra la sua ex fidanzata, la pupa Mila Suarez, e il secchione Mirko Gancitano, suo grande amico.