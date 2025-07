Dalla tv al palcoscenico: "Bim Bum Bam" e Uan debuttano a teatro

Negli anni 80 "Bim Bum Bam" è stato molto più di un programma/contenitore per ragazzi, ma un vero cult, che fece la fortuna dei pomeriggi Fininvest, e lanciò nuovi futuri volti della tv, restando ancora nel cuore di chi lo guardava. A poco più di 40 anni dalla prima messa in onda, debutta per la prima volta in teatro con un vero e proprio show che avrà una prima data zero il 18 ottobre al Sociale di Alba, per proseguire in prima nazionale il 29 al Lirico di Milano e poi in tournée fino a dicembre, anche a Torino, Ferrara, Napoli, Roma, Catania, Palermo e Montecatini. Il progetto sarà anche un'occasione per rendere omaggio a Enrico Valenti, il papà di Uan, morto a 71 anni lo scorso 15 luglio.