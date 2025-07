"The Big Bang Theory" torna con uno spin-off sci-fi

"Volevo fare qualcosa di radicale che mi portasse fuori dalla mia zona di comfort. Qualcosa che i personaggi di The Big Bang Theory avrebbero amato, odiato e su cui avrebbero discusso", ha spiegato Chuck Lorre. "Siamo entusiasti di continuare la tradizione di The Big Bang Theory. Proprio come la serie originale, questo nuovo capitolo non sarebbe stato possibile senza la visione e la brillantezza narrativa di Chuck Lorre e Bill Prady, così come di Zak Penn, che ha apportato nuove intuizioni e una voce distintiva a un team creativo già eccezionale", ha dichiarato Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e HBO Max Content.