Dodici stagioni di successi e un gran finale, tra lacrime e risate, per la famiglia d i "The Big Bang Theory" , che si accomiata definitivamente dal pubblico. Gli ultimi due episodi di una delle serie più amate in Italia e nel mondo, andranno in onda su JOI il 24 giugno alle 21:15. Saranno poi disponibili su Infinity dal 25 giugno. E i fan sono in trepidante attesa.

Terminato il serial, lunedì sera su JOI andrà in onda lo speciale "Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell", presentato da Kaley Cuoco e Johnny Galecki. Un emozionante Amarcord con il meglio del dietro le quinte della serie. I due attori - che raccontano episodi personali vissuti sul set - rivelano i momenti preferiti e le situazioni più emozionanti provate con cast e produzione. Ciliegina sulla torta, infine, l'esclusivo tour del mitico appartamento di Sheldon e Leonard.



Intitolati "La costante del cambiamento" e "La sindrome di Stoccolma", i due episodi finali della serie ideata da Chuck Lorre e Bill Prady e tra le più acclamate dal pubblico fin dalla puntata pilota del 2007, promettono molte sorprese e colpi di scena.



Sheldon e Amy ad esempio riceveranno una grande notizia, Bernadette e Howard decidono finalmente per la prima volta di lasciare i bambini a casa e Penny e Leonard custodiscono un grande segreto... Tra le new entry dell'ultimo episodio ci sarà poi Sarah Michelle Gellar, attrice di Buffy – L’ammazzavampiri, in un cameo nei panni di se stessa.



Johnny Galecki, che recentemente è stato ospite d’onore a Etna Comics, ha rivelato come l’epilogo dello show ha davvero rattristato tutti:

“Il giorno delle riprese dell’ultimo episodio è stato molto emozionante, ci siamo abbracciati e siamo finiti tutti in lacrime. Dopo dodici anni siamo diventati una vera famiglia”. Una Big Family!