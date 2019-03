"The Big Bang Theory" termina, Kaley Cuoco è nostalgica

La dodicesima e ultima stagione di "The Big Bang Theory" si chiude il 7 marzo negli Usa, mettendo la parola fine a una delle sitcom più longeve ed apprezzate del piccolo schermo. Non sono tristi solo i fan. Kaley Cuoco, che interpeta il personaggio di Penny, prova già tanta nostalgia per quella che è stata la sua seconda famiglia r il suo lavoro lungo tutti questi anni. Per sfogarsi ha postato su Instagram una vecchia foto del cast.