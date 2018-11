Kaley Cuoco, la star di "Big Bang Theory" salva un cucciolo di leone marino

Avventura a lieto fine per Kaley Cuoco, che ha salvato un cucciolo di leone marino che si era perso davanti a casa dei suoceri. La bionda della serie tv "Big Bang Theory" e il marito Karl stavano festeggiando il Ringraziamento in famiglia, quando hanno notato sulla spiaggia l'animale in pericolo. Kaley ha immediatamente chiamato il soccorso per animali selvatici e i volontari sono riusciti a metterlo in salvo.

"Un grande applauso a tutti i volontari e lo staff della CIMWI (Channel Islands Marine & Wildlife Institute) per essere usciti oggi per cercare e salvare Sandy (sì, gli ho dato un nome). Adesso è nella loro struttura di Santa Barbara per essere curato e preparato al rilascio in natura, appena sarà tornato in forze. Un'organizzazione splendida che fa uno splendido lavoro per gli animali bisognosi. Grazie!!" ha scritto l'attrice su Instagram.