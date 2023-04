Belen Rodriguez torna a "Le Iene": "Non sono incinta, in crisi o divorziata: avevo il Covid"

Dopo l'assenza di settimana scorsa, Belen Rodriguez è tornata a condurre "Le Iene" nella puntata di martedì 18 aprile. La conduttrice, come aveva già spiegato in un video mandato in onda nella puntata precedente, aveva spiegato di non poter partecipare alla trasmissione perché positiva al Covid. Questo però non era bastato a far sì che si rincorressero numerose voci sul conto della showgirl argentina che avrebbe vissuto una presunta crisi personale che l'avrebbe portata ad abbandonare momentaneamente il programma.



Ecco perché Belen ha voluto mettere i puntini sulle i proprio nella puntata del suo ritorno in tv: "Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale - ha spiegato -. La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere".