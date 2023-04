Belen Rodriguez salta la puntata de "Le Iene" per il Covid: il video dal camerino

La conduttrice ha scoperto poco prima della trasmissione di non poter andare in onda

Assenza giustificata per Belen Rodriguez a "Le Iene" nella puntata di martedì 11 aprile: la conduttrice ha infatti contratto il Covid e per questo non ha potuto prendere parte alla trasmissione. È stata la stessa showgirl argentina a dichiararlo in un video girato dietro le quinte del programma. Seduta e sconsolata a terra, davanti la porta del suo camerino e con indosso una mascherina, Rodriguez ha spiegato di non poter andare in onda perché positiva.

"Come potete vedere, siamo da soli senza Belén. Ancora una volta. Cos'ha Belen? Sta male? Sta bene? Ci odia? Si sono dette tante cose su questa assenza. Questa è la verità", ha detto Max Angioni a inizio puntata prima di mandare in onda il servizio. Nel video, Belen spiega di essere molto triste per non poter lavorare: "Voglio fare 'Le Iene' e invece ho il Covid - ha detto -. Mi hanno fatto due tamponi. Era rosso fuoco. No, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi che naturalmente non saranno mai alla mia altezza però vi dovete accontentare".

Dopo la messa in onda del servizio de Le Iene, Belen Rodriguez si è mostrata con la mascherina sul suo profilo Instagram. Nelle stories pubblicate dalla showgirl, la si vede ancora in camerino prima di poter tornare a casa: pochi minuti dopo essere risultata positiva al tampone, Belén ha lasciato gli studi della trasmissione e si è diretta verso casa.