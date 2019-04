Belen e Stefano De Martino a Striscia: "Non tutti i divorzi vanno a buon fine"

Doppio Tapiro d'Oro: uno per Belen e uno per Stefano De Martino. La coppia rischia infatti fino a tre anni di carcere per una presunta aggressione del 2012 a Ponza ai danni di due fotografi e "Striscia la Notizia" tramite Valerio Staffelli li ha attapirati. I due però hanno parlato anche del ritorno di fiamma: "Non tutti i divorzi vanno a buon fine"...