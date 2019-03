Hanno venduto quasi mezzo milione di copie dei loro cinque album: un successo non da poco se si pensa che si tratta di una band "fittizia", nata dalla matita degli autori di "Kiss Me Licia" e ricreata poi in carne ossa per la versione telefilm andata in onda su Italia 1 dal 1986 al 1988 con protagonista Cristina D'Avena - nel ruolo, appunto, di Licia.



Il successo del telefilm è stato tale da portare alla produzione di ben tre sequel e quattro spin-off, ma chi erano davvero i Bee Hive e cosa ne è stato di loro dopo l'incredibile successo degli anni '80? Mirko, frontman del gruppo nonché fidanzato di Licia, era interpretato da Pasquale Finicelli, che però non è più sulle scene da anni e oggi lavora come autista privato.



Anche gli altri hanno preso ciascuno la propria strada, chi rimanendo nell'ambito televisivo e chi invece mettendosi in proprio fondando un'azienda. Una cosa però è rimasta invariata: l'amore dei fan, così forte da spingere uno dei membri a rifondare la storica band nel 2008. Il fatto che i loro tour siano sold out dimostra quanto abbiano fatto presa sul cuore del pubblico.