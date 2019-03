La nuova sigla illustrata di "Che campioni Holly e Benji!!!"

Alzi la mano chi almeno una volta non è stato travolto dalle emozionanti sfide di calcio raccontate da "Che campioni Holly e Benji!!!", chi non ha corso insieme ai protagonisti sperando che il pallone sarebbe andato in rete, chi non ha cantato la celebre sigla, in onda su Italia 1.



Vent'anni fa veniva trasmessa per la prima volta nel nostro Paese la seconda serie del manga che ha fatto innamorare milioni di bambini e non solo al mondo dello sport grazie alle imprese dei protagonisti Oliver Hutton e Benjamin Price. Ecco dunque una versione illustrata completamente rinnovata della sigla che apriva tutti gli episodi, scritta (nella versione italiana) da Alessandra Valeri Manera e cantata da Cristina D'Avena e Marco Destro.