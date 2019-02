"Siamo fatti così", il cartone animato festeggia esattamente 30 anni

Era il 26 febbraio 1989 quando su Italia 1 andava in onda per la prima volta "Siamo fatti così" (conosciuta anche come "Esplorando il corpo umano"), la storica serie televisiva che spiegava a grandi e piccini il funzionamento del corpo umano. Per rendere tutto più chiaro, il cartone contava sull'animazione delle varie parti dell'organismo, dalle cellule ai globuli bianchi e rossi, capaci di rispondere alle indicazioni del vecchio "Maestro".



A rendere ancora più magico il cartone francese ideato da Albert Barillé si aggiungevano Cristina D'Avena, unica nell'interpretazione della storica sigla, e il 3 volte premio Oscar Michel Legrand, autore delle musiche. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.