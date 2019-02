Quando la cantante Syria duettò con Er Fogna a "Ciro, il figlio di Target"

Il dialetto romano molto accentuato, le mani costantemente su "a digestione" e il cantico dell'ultrà che va a fare la spesa. Sono questi gli ingredienti del duetto tra Italo Pace, detto Er Fogna perché "quando apro bocca è 'na vergogna" e Syria, la cantante che raggiunse il successo negli anni Novanta grazie alla vittoria di "Sanremo Giovani" nel 1996 con "Non ci sto". Proprio l'artista romana, che oggi festeggia 42 anni, fu ospite durante una puntata di "Ciro, il figlio di Target" per un divertente sketch che metteva a confronto il tifo per le due diverse squadre della capitale. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.