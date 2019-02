Tutti gli aforismi di Giuliano, il gatto di "Love me Licia"

Da ormai 29 anni il 17 febbraio si celebra la "festa del gatto", una giornata che in varie città d'Italia prevede una serie di iniziative dedicate proprio agli amici a quattro zampe. Sono tanti gli animali domestici che hanno riscosso un grande successo in tv e tra questi non si può dimenticare Giuliano, il gatto di "Love me Licia". Il felino aveva conquistato i cuori di tutti gli spettatori della celebre serie televisiva di Italia 1 che raccontava le vicende amorose di Mirko e Licia, interpretati rispettivamente da Pasquale Finicelli e Cristina D'Avena. Nel corso delle puntate, Giuliano interveniva spesso per smentire alcuni modi di dire. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.