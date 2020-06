"Beautiful" riapre il set in America per le nuove puntate

Leggi anche>

"Mi sono tolta la mascherina per scattare la foto, così potete vedere il mio sorriso. Beautiful arriviamo! Riprendiamo con i protocolli e tutto quanto", ha aggiunto lo storico volto della soap. Anche Don Diamont (interprete di Bill Spencer) ha condiviso l'importante momento su Instagram. "Ci siamo. Ogni piccolo dettaglio di sicurezza immaginabile è attivo e Beautiful è tornato in produzione!".



Mascherine e distanza di sicurezza per tutti - La produzione si era bloccata a metà marzo a causa dell'emergenza sanitaria, ma ora cast e troupe sono tornati a girare. A quanto riporta "Deadline", nei giorni scorsi tutti si sono sottoposti al test del coronavirus e la produzione ha organizzato diversi turni di lavoro per evitare assembramenti. Inoltre sarà sempre presente un coordinatore Covid, per assicurarsi che le linee guida siano rispettate e tutti dovranno indossare sempre la mascherina, ad eccezione degli attori impegnati nella scena.

Tradimenti a prova di coronavirus - Anche le storie dei personaggi sono state modificate e riscritte proprio in questa nuova ottica. Probabilmente, almeno per un periodo, i protagonisti non potranno quindi lasciarsi andare ai lunghi e appassionati baci di un tempo per rispettare le norme igienico-sanitarie imposte dal governo americano, ma la soap non farà comunque mancare ai suoi fedeli telespettatori la giusta dose di passione e azione.

