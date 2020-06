In esclusiva mondiale a "Verissimo" la reunion di Ridge, Brooke, Eric e Stephanie

Sabato 6 giugno, alle ore 16.00, su Canale 5, appuntamento imperdibile con “ Verissimo - le storie” , condotto da Silvia Toffanin. In occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di “Beautiful”, in esclusiva mondiale, si raccontano i quattro storici personaggi della più celebre soap opera americana: Brooke, Eric, Ridge e Stephanie.

Per la prima volta insieme in una video intervista gli attori Katherine Kelly Lang (Brooke ), John Mc Cook (Eric), Ronn Moss (che ha interpretato Ridge per 25 anni ) e Susan Flannery (Stephanie) non più presente nella serie condivideranno con il pubblico italiano aneddoti e curiosità sulla soap in onda su Canale 5 tutti i giorni, fin dal 4 giugno 1990.

Trent'anni di intrighi e... litigate - Dal primo giorno di set, alle litigate diventate cult tra Stephanie e Brooke, alle trasferte in Italia per alcune puntate speciali, come quella girata sul lago di Como, i quattro attori si lasceranno guidare dai ricordi come vecchi amici che si ritrovano dopo tanto tempo. Tra i momenti più emozionanti dell’intervista, commovente l’omaggio di Susan Flannery agli italiani che hanno sofferto particolarmente e hanno subito grandi perdite durante questa terribile pandemia.

Ospiti Walter Nudo, Melissa Satta e Ilary Blasi - Tra i videomessaggi proposti questo sabato quello di Walter Nudo, che ha appena compiuto 50 anni, da Roma quello di Ilary Blasi e da Milano la clip di Melissa Satta. Ilary Blasi e Melissa Satta saranno anche protagoniste delle interviste riproposte questa settimana. Inoltre, telespettatori potranno rivedere gli incontri di Silvia Toffanin con Toto Cutugno e Michelle Hunziker. Questa settimana la riflessione finale sarà affidata a Vincenzo Salemme.

