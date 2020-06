"Beautiful" ai tempi del Covid-19: bambole gonfiabili per le scene d'amore sul set

"Beautiful" è diventata la prima serie televisiva statunitense a tornare in produzione dopo il lockdown. Ma per aderire ai protocolli statali, di contea e di settore riguardanti l'emergenza Covid-19 ha deciso di adottare una geniale quanto bizzarra soluzione per girare le scene d'amore sul set. "Abbiamo messo insieme le nostre teste cercando di capire come far funzionare queste scene senza infrangere la regola dei due metri, e abbiamo tirato fuori una bambola che abbiamo usato anni fa come cadavere", ha rivelato il produttore esecutivo della celebre soap Bradley Bell al New York Post.

Bradley Bell ha raccontato al quotidiano americano il ritorno al lavoro e gli ostacoli cruciali per chi produce una soap opera: "Quando stavamo rivedendo il copione, abbiamo iniziato a estrarre tutte le scene romantiche, ma l'intera trama falliva miseramente. Abbiamo iniziato a ragionarci insieme, tentando di trovare un modo per fare funzionare quelle scene senza rompere le regole del distanziamento sociale",

"L'abbiamo proposto ed è stato molto convincente", ha aggiunto. "È un'ottima bambola e la useremo con i capelli e il trucco per sostituire alcune delle attrici di punta dello show. Vedremo come funziona. Potremmo investire in più bambole e anche bambole maschili. Stiamo cercando siti web e setacciando Hollywood per vedere cosa è disponibile, quindi potremmo impiegare molte bambole in future scene d'amore".

Bradley Bell ha anche raccontato come si svolgono le riprese sul set e le precauzioni necessarie a evitare il contagio: il numero delle persone presenti è limitato, e il regista è protetto dietro a un pannello di plexiglas. E per le scene romantiche, oltre all'suso di bambole gonfiabili c'è anche un'altra soluzione: "Se gli attori non possono toccarsi, è un problema. Così, abbiamo pensato di contattare alcuni dei mariti e delle mogli degli attori, chiedendo loro di interpretare le scene dei baci. Alcuni si sono detti interessati. Faranno il tampone e ci assicureremo che siano al sicuro. Così, moglie e marito potranno baciarsi comodamente. Potremo riavere dei baci bollenti nella soap e con piccoli trucchetti sembrerà che l'attore stia baciando il personaggio con cui ha una relazione".

