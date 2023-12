Beatrice Valli e Marco Fantini sulla pausa di riflessione: "Ci ha fatto capire di essere fatti l'uno per l'altra"

"La pausa di riflessione? Quel distacco è stato importante per la nostra coppia, è in quel periodo che abbiamo capito di essere fatti l'uno per l'altra". Beatrice Valli e Marco Fantini ripercorrono a "Verissimo" la loro relazione, a partire dallo stop dopo il primo anno.

"Avevamo 18 e 22 anni quando siamo usciti da Uomini e donne. Il primo anno insieme è stato bellissimo, poi ci siamo un po' guardati indietro e abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa", rivela l'ex corteggiatrice del dating show di Canale 5. "Poi abbiamo deciso di trasferirci insieme a Milano. Da allora non ci siamo più lasciati e abbiamo costruito la nostra famiglia", le fa eco il modello.

I due, infatti, oggi sono sposati e insieme hanno tre figlie: Bianca (2017), Azzurra (2020) e Matilda (2023). Valli è, inoltre, mamma anche di Alessandro, avuto da una precedente relazione.