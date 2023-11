Giancarlo Giannini e il passato da perito: "Dovevo lavorare in Brasile sui satelliti artificiali"

Ospite a "Verissimo" insieme a Rita Pavone l'attore Giancarlo Giannini rende omaggio alla regista Lina Wertmuller, scomparsa a 93 anni nel dicembre 2021. Wertmuller scelse Giannini come protagonista del film cult "Pasqualino Settebellezze" che nel 1977 le valse la candidatura al Premio Oscar per la migliore regia, prima donna nella storia del cinema a riuscirci. Lo scorso marzo all'attore spezzino è stata dedicata una stella sulla celebre Walk of Fame di Hollywood, secondo attore italiano a ottenere il prestigioso tributo dopo Rodolfo Valentino nel 1960. Giannini ricorda come l'approccio alla carriera cinematografica avvenne quasi per caso: "Dopo il diploma come perito elettronico industriale dovevo andare a lavorare in Brasile sui primi satelliti artificiali", racconta, "qualcuno però mi suggerì di andare all'accademia d'arte drammatica dove ho passato la selezione su 900 candidati allievi".

Giancarlo Giannini ricorda poi la convinzione che sarebbe tornato in Brasile appena terminato il percorso all'Accademia d'arte drammatica, l'ingresso fu invece l'avvio di una lunga carriera nel cinema: "Mi considero fortunato in questo mestiere, ho cercato di imparare bene e ancora oggi mi chiedono di farlo", spiega l'attore.