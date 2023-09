Venezia 80, Prezzemolo ospite speciale a spasso con Giancarlo Giannini

La mascotte di Gardaland è arrivata alla Mostra del cinma per presentare il parco divertimenti come set per le produzioni cinematografiche

Gardaland e la sua amatissima mascotte hanno colto l’occasione per presentare, dalla città che celebra la magia del cinema, il parco divertimenti come set per le produzioni cinematografiche. Il simpatico draghetto verde, vestito di tutto punto con un impeccabile abito per le grandi occasioni, è stato visto approdare direttamente da un'esclusiva lancia al prestigioso Hotel Excelsior di Venezia, sfilando lungo il red carpet riservato alle più grandi celebrità internazionali, accompagnato da uno degli attori italiani con più caratura al mondo: Giancarlo Giannini . L’inedita coppia si è concessa ai fotografi con simpatia, coinvolgendo la folla con momenti di brioso intrattenimento.

In occasione di questo importante evento, Gardaland ha organizzato presso l’Excelsior un talk dal titolo: “Il mondo magico dei Parchi Divertimenti incontra la dimensione da sogno del Cinema”. Il parco divertimenti come metafora della vita è stato il pretesto per presentare, in questa edizione del Festival del Cinema di Venezia, Gardaland come set cinematografico. Contemporaneamente, Giancarlo Giannini, ospite d’onore del talk, si è raccontato da un punto di vista inedito.

"Gardaland dal 1975 a oggi è stato il set di numerosissime produzioni – dichiara Elisa Nicastro PR & Communication Manager di Gardaland - Abbiamo iniziato con 'Bim Bum Bam' a entrare nelle case degli italiani e non ci siamo mai fermati: dai documentari e ai reality fino alle fiction, dai videoclip musicali agli eventi. Recentemente abbiamo avuto contatti con alcuni network internazionali e ci piace sempre di più l’idea di proporre il Parco come location cinematografica, situazione già vissuta con Leonardo Pieraccioni. Abbiamo anche avuto l’onore di avere come ospite un baluardo del cinema come Giancarlo Giannini - continua Nicastro - che condivide con il Parco lo stesso sguardo di stupore e magia alla vita, e ci sembrava che la Mostra del Cinema di Venezia alla sua ottantesima edizione fosse la cornice migliore”.

“Ho un senso giocoso della vita, il mio mondo è fatto di cose semplici, di sogni e di giochi" dichiara Giancarlo Giannini. Per questo motivo quando gli si chiede cosa intende se il parco divertimento può essere una metafora della vita risponde stupito: "Meraviglioso! Tanti anni fa portai i miei figli a Gardaland. Il Parco Divertimenti è un gioco, fa parte della vita, bisogna giocare. E quello è il posto ideale per portare soprattutto i bambini e fargli vedere che è pieno di divertimento, di gioco. Quando insegno a recitare io insegno la gioia di vivere quindi per prima cosa un attore dovrebbe andare a Gardaland e poi può, eventualmente, recitare". Gardaland è reamente la metafora della vita per come l’intendo io, un luogo che regala divertimento, luogo affascinante, che si presta a tante sfumature perché regala emozioni, quindi perfetto come set del cinema” conclude Giannini.

"Anche noi siamo convinti che Gardaland sia davvero una location fantastica sia per tantissime tipologie di produzioni che per eventi dato che all’interno del Parco vivono tanti mondi basta pensare al west, allo spazio, alle atmosfere della vecchia Inghilterra solo per citarne alcune. Tutte scenografie che contribuiscono quotidianamente a regalare emozioni, anche per una giornata da vivere in piena spensieratezza”, aggiunge Elisa Nicastro.

Come tutti gli eventi che si rispettano anche in questa occasione non poteva mancare il taglio della torta per sancire questo importante momento, che è stato anche occasione per festeggiare i 48 anni di Gardaland, con un brindisi sullo sfondo dell’impagabile panorama dalla terrazza dell'Hotel Excelsior. L’inconfondibile mascotte Prezzemolo, dopo aver festeggiato e brindato ha raggiunto baldanzoso il Palazzo del Cinema percorrendo il Red Carpet come un vero VIP, salutando il pubblico che durante la giornata l’ha acclamato lungo tutta la città e il Lido di Venezia, con l’entusiasmo che di solito riserva ai divi.