"Lo show dei record", il salto della corda con 10 barboncini

Al termine del minuto e in attesa del responso finale, il concorrente svela come è riuscito ad addestrare così bene i suoi 10 barboncini: "Amo molto i miei cani, passo tantissimo tempo con loro. Attraverso una comunicazione continua siamo riusciti a instaurare un rapporto inseparabile". Oltre ai cani, Zhu Yongming possiede tantissimi animali e non tutti sono semplici da addestrare. "A casa mia ci sono dei gatti, delle anatre, delle galline. Ho addestrato tantissimi animali, ma quello più difficile è sicuramente il gatto", confessa il concorrente. Al termine della breve chiacchierata arriva il tanto atteso responso: Zhu Yongming e i suoi cani dovevano eseguire simultaneamente almeno 20 salti della corda in un minuto e ne hanno fatti ben 25. Si tratta, quindi, di un nuovo e incredibile Guinness World Record.