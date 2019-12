Barbara d'Urso scambia una Chiara per l'altra e ci ride su: "Non ho capito niente"

Dopo la bufera provocata da una frase infelice di Chiara Biasi a "Le Iene" ("Per 80mila euro manco mi alzo dal letto", ndr) a "Live non è la d'Urso" si parla dei guadagni degli influencer e di come invece molti vip come Mandi Mandi non riescano ad arrivare alla fine del messe. Bene, nel presentare gli ospiti Barbara d'Urso era convinta di avere in studio la protagonista della settimana e ha scambiato Chiara Nasti per Chiara Biasi. Poi ci ha riso su.