Barbara d'Urso chiede scusa in diretta a Vladimir Luxuria

Nell'ultima puntata di "Live - Non è la d'Urso" lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Luxuria aveva preso una piega inaspettata ed erano volate parole grosse. A " Pomeriggio Cinque ", con l'occasione di un servizio che parlava di un ragazzo vittima di omofobia, la conduttrice ha voluto scusarsi in diretta con l'opinionista: "Voglio mandarle un grandissimo abbraccio pubblico a Vladimir dopo quello che è successo".

A "Live - Non è la d'Urso" la scontro si è infiammato quando il critico d’arte ha associato l'ex parlamentare alla prostituzione, citando un'intervista rilasciata da Luxuria ai tempi in cui era Onorevole.

"Dopo l'altra sera io e Vladi ci siamo già sentite e scritte. C'è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi. mi dispiace che questo sia accaduto in una mia trasmissione", ha dichiarato in diretta la d'Urso. "Come sapete bene lui è inarrestabile, Vladi è l'unica che riesce a gestirlo. Lei l'altra sera era un po' più fragile e mi dispiace, ma ci rivedremo prestissimo".

TI POTREBBE INTERESSARE: