Barbara d'Urso perde le staffe con Pietro Delle Piane: "Non essere cafone"

"Guarda Pietro, voglio darti un consiglio: quando vai in una trasmissione televisiva cerca di essere meno arrogante e meno presuntuoso, di non essere cafone e non interrompermi". Barbara d'Urso fatica a trattenersi di fronte all'atteggiamento di Pietro Delle Piane, ospite in collegamento con lo studio di "Live - Non è la d'Urso" per parlare dell'incontro con Fiore Argento e del fidanzamento con Antonella Elia.

"Io non sono arrogante, ma se tu difendi Sgarbi e Morgan, devi difendere anche Antonella Elia", ha ribattuto l'attore riferendosi a un intervento precedente della conduttrice, che aveva preso le parti proprio del cantante e del critico d'arte.

La discussione prosegue per alcuni minuti, finché di fronte ai continui attacchi mossi da Pietro, la padrona di casa decide di spegnere il microfono.