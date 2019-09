Barbara d’Urso in versione Wonder Woman nel nuovo promo del suo programma serale in onda su Canale 5, “Live - Non è la d’Urso”. La conduttrice veste i panni della celebre supereroina dei fumetti e dallo studio di “Pomeriggio Cinque” scherza sull’incidente avuto nei giorni scorsi, che la costringe a portare il collare, naturalmente solo quando è off dalle dirette in televisione.



Insomma, altro che Gal Gadot, protagonista della pellicola cinematografica uscita nel 2017: Barbara d'Urso può anche subire un colpo ma non molla i suoi programmi tv. "Live - Non è la d'Urso" sarà di nuovo in onda dal 15 settembre.