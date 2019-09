"Per molto tempo non ho avuto sensibilità al braccio e alla mano. Questa cosa mi ha insegnato che nella vita può capitare tutto in un minuto e per questo deve essere vissuta con gioia", ha continuato. Nonostante l'incidente, però, la conduttrice è pronta a tornare dal suo amato pubblico: "Io sto benissimo. Per girare i promo mi sono tolta il collarino e lunedì torno in diretta".



Barbara ha voluto poi dedicare un pensiero anche a chi l'ha soccorsa in un momento così delicato: "Grazie ai dottori e agli infermieri dell'Humanitas di Milano, che si sono occupati di me con grande discrezione". L'ultima frecciatina l'ha riservata agli haters, che non hanno perso tempo per accanirsi sui social: "Qualcuno, sbirciando nelle storie, ha visto i medicinali e ha pensato fossero per l'artitre e l'osteoporosi. Mi spiace per voi ma non ce l'ho! Vi auguro tanta gioia".